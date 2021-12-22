Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину

Главное: Полицейские силой выволокли из автобуса Киев-Одесса пассажиров-антивакцинаторов.

Детали: В автобусе Киев-Одесса произошел конфликт между полицией и пассажирами-антивакцинаторами. Правоохранители остановили автобус для проверки сертификатов, но у двух пассажиров их не оказалось. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Жгучий Глагол».

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