Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове

Главное: Появилось видео извержения вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Он находится на французском острове Реюньон.

Детали: На французском острове Реюньон, который находится в Индийском океане, началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Появилось впечатляющее видео.

Активность выросла минувшей ночью.

Эксперты говорят, что на южном склоне вулкана открылось более трех тысяч трещин извержения.

Туристам и местным жителям уже запретили доступ к смотровой площадке вулкана.

Временно прекращены полеты самолетов над островом.

Справка :

Питон-де-ла-Фурнез представляет собой щитовой вулкан высотой 2 631 метров. Его кальдера в диаметре составляет около восьми километров.

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