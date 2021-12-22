Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове

Главное: Появилось видео извержения вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Он находится на французском острове Реюньон.
Детали: На французском острове Реюньон, который находится в Индийском океане, началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Появилось впечатляющее видео.
Активность выросла минувшей ночью.
Эксперты говорят, что на южном склоне вулкана открылось более трех тысяч трещин извержения.
Туристам и местным жителям уже запретили доступ к смотровой площадке вулкана.
Временно прекращены полеты самолетов над островом.
Справка:
Питон-де-ла-Фурнез представляет собой щитовой вулкан высотой 2 631 метров. Его кальдера в диаметре составляет около восьми километров.
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