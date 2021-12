Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»

Главное: Украинский фильм «Плохие дороги» не будет бороться за премию «Оскар». Он не попал в короткий список.

Детали: Американская киноакадемия озвучила короткий список картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Украинская лента «Плохие дороги» Натальи Ворожбит в него не попала.

Напомним, что весь список претендентов в разных категориях будет назван 8 февраля.

Сама же церемония награждения победителей состоится 27 марта.

Добавим, что в борьбе за награду как «Лучший иностранный фильм» участвую такие картины: Great Freedom (Австрия), Playground (Бельгия), Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан), Flee (Дания), Compartment No. 6 (Финляндия), I’m Your Man (Германия), Lamb (Исландия), A Hero (Иран), The Hand of God (Италия), The Good Boss (Испания), Hive (Косово), Prayers for the Stolen (Мексика), The Worst Person in the World (Норвегия), Plaza Catedral (Панама) и Drive My Car (Япония).

В тему: Премьера «Плохих дорог» прошла еще в 2020-м году на Венецианском кинофестивале. Картина была снята по пьесе режиссера, она состоит из пяти новелл. Тема фильма – дороги и жизнь людей на Донбассе.