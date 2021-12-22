Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей

Главное: Гостиница горела под Винницей. Жертвой ЧП стала девушка.

Детали: В ночь на среду, 22 декабря, в селе Садовое под Винницей произошла трагедия. Тут горел шестиэтажный гостинично-ресторанный комплекс «Баттерфляй».

Увы, не обошлось без жертв.

Спасатели говорят, что загорелась кровля, площадь огня составила восемьсот квадратных метров.

К тушению пламени привлекли 44 спасателя и тринадцать единиц техники.

Еще до до прибытия спасателей эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 годов рождения).

На месте инцидента от травм погибла девушка.

Известно, что три человека во время пожара выпрыгнули из окна. 19-летняя девушка и 43-летний мужчина были госпитализированы в больницу.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины, санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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