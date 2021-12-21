Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

Главное: Во Львове митинговали против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Детали: Сегодня, 21 декабря 2021 года, во Львове, возле областного и городского советов, прошёл митинг против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Около 50 протестующих с плакатами «Сотрудничество с МВФ — уничтожающее для Украины», «Зеленский! Не вводите украинцев в кабалу МВФ», «МВФ — международная ОПГ в Украине» призвали Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от кредитов МВФ и снять с Украины долговую удавку.