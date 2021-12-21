По новым технологиям? В Киеве укладывали асфальт во время обильного снегопада

Главное: Накануне вечером в Киеве группа рабочих укладывала асфальт. При этом их не смутило то, что шел обильный снегопад.

Детали: В понедельник, 20 декабря, вечером на одной из улиц Киева рабочие укладывали асфальт во время обильного снегопада. Соответствующее видео сняли очевидцы и опубликовали в Сети.

На записи видно, как дорожный каток ездит по дороге, покрытой слоем снега.

В комментариях под ним пользователи возмутились и не поняли, почему мужчины не прекратили работу, когда столицу стало заметать снегом.

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