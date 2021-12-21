Порошенко пообещал вернуться в Украину в следующем году

Главное: Петр Порошенко вернется в Украину в январе. Об этом он сообщил из Варшавы.

Детали: Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко записал видео из Варшавы. Он пообещал, что вернется в страну в следующем году.

Политик сказал: «Мне передают приветы из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такой такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января».

Он добавил: «Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма».

В тему: Накануне, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.