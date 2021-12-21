Появилось видео с места масштабного ДТП в Ровенской области

Главное: Масштабное ДТП произошло в Ровенской области. Тут столкнулись восемь автомобилей.

Детали: Возле села Грабов (Ровенская область) произошло масштабное ДТП. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что на трассе Ровно-Луцк из-за гололеда столкнулись сразу восемь автомобилей.

В полиции говорят: «Водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся впереди. Они совершили инерционные столкновения между собой».

О пострадавших не сообщается.

Ожидается, что будет составлен акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание дороги.

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