Опубликовано видео, как искусственный интеллект играет в пинг-понг

Главное: Искусственный мозг научился играть в пинг-понг. Сделали это ученые из Австралии.

Детали: Австралийские ученые из компании Cortical Labs, являющиеся авторами системы Dishbrain, создали в модернизированной Чашке Петри (прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра) искусственный мозг, который умеет играть в пинг-понг. Об этом пишет издание New Scientist.

Информируется, что специалисты расположили около миллиона живых клеток человеческого мозга на массив микроэлектродов для их стимуляции и снятия показателей клеточной активности.

Кроме этого эксперты создали упрощенную версию игрового симулятора, в котором шарик отбивается от стены виртуальной ракеткой.

Как сообщается, нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.

Отмечается также следующее: «Слой нейронов in vitro может самоорганизовываться и демонстрировать разумное поведение на примере воспроизводимого игрового мира».

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