Появилось видео снегопада в Египте

Главное: В Египте бушует непогода. Пошел снег.
Детали: В Египте неожиданно пошел снег. Появилось видео природной аномалии в Александрии, которая находится на побережье Средиземного моря.
Также стало известно, что из-за пятиметровых волн местные порты прекратили прием кораблей.
Синоптики говорят, что накануне на страну обрушился циклон. Фиксируется ураганный ветер.
Температура воздуха ночью падала до двух мороза.
Непогода привела к транспортному коллапсу на улицах города.
В тему: На популярном египетском курорте отравились более сотни туристов.