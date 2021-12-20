В Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком

Главное: В аварии в Киеве пострадали два человека. Среди них – ребенок.

Детали: Вечером воскресенья, 19 декабря, в Киеве произошло резонансное ДТП. О нем сообщает издание «Вартови Эспресо».

Информируется, что инцидент приключился в Дарницком районе.

Как стало известно, тут маневровый тепловоз протаранил Daewoo.

В результате ЧП пострадали два человека – женщина и маленькая девочка. Врачи оказали им помощь на месте. Сам водитель не пострадал.

Отмечается: «Водитель авто по неизвестным причинам не пропустил состав. Локомотив наехал на машину с правой стороны и протащил ее несколько метров».

В тему: На окраине Киева произошло масштабное ДТП.