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Видео-Новости > В Украине массово валятся новогодние елки

В Украине массово валятся новогодние елки

Агата Кловская
20.12.21 09:45
424
В Украине массово валятся новогодние елки

Главное: В разных городах Украины из-за непогоды падают новогодние елки. За минувшую неделю зафиксировано сразу несколько подобных случаев.

Детали: Накануне, 19 декабря, в Мариуполе из-за сильного ветра упала новогодняя елка. Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY.

Новогодняя елка была установлена на Театральной площади города. На видео можно увидеть, что вероятной причиной инцидента стал сильный ветер. Елка не выдержала, наклонилась и упала на землю под собственным же весом.

Как отмечает местное издание, люди, которые находились возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые не подпускают людей к сломанному дереву.

Также на Театральную площадь прибыли рабочие, которые попытаются поставить елку на место.

Второй подобный случай произошел в Лебедине в Сумской области новогодняя елка также не выдержала сильный ветер и упала. На место происшествия сразу прибыли работники и техника, которые поставили дерево на место.

Также в Ровенской области в поселке Квасилов сильный ветер сломал елку, которая была установлена ​​в центре населенного пункта для празднования рождественско-новогодних праздников.

"С огорчением сообщаем, что сильный ветер сломал елку в Квасилове. Но непогода не испортит праздник для квасиловчан. Вместе с горсветом работаем, чтобы как можно скорее восстановить и закрепить новогоднее дерево. Делаем все возможное, чтобы вернуть праздничную атмосферу в поселок", – говорится в сообщении.

Впоследствии коммунальщики сообщили, что елку в Квасилове восстановили.

В тему: В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, переломилась пополам во время установки. С этой же елкой связан и другой инцидент. Во время процесса транспортировки дерево оборвало интернет-кабели, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Тэги: Новый год, Украина, общество, елка, ветер, Мариуполь, новогодняя елка, новости Украины, Квасилов, Лебедин

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