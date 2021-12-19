В Сети появились крайне редкие кадры рыбы, похожей на инопланетянина

Главное: У берегов Калифорнии удалось сфотографировать редчайшую рыбу с прозрачной головой.

Детали: Ученые смогли заснять у берегов Калифорнии редчайшую малоротую макропину. Как сообщает Metro, это десятая фотография за 81 год исследований.

Видео и фотографии удалось сделать во время погружения на глубину 650 метров при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно видеть как глаза чудо-рыбы светятся ярко-зеленым светом. При этом она похожа на странное инопланетное существо.

Справка: Салоротая макропина была открыта в 1939 году. Рыба встречается у берегов Японии, Курильских островов, в Беринговом море, а также у западного побережья Северной Америки. Она обитает на глубинах от 500 до 800 метров, причем на большой глубине попадаются особенно крупные особи.

Ее не удавалось сфотографировать до 2004 г. Для того чтобы сделать последнюю запись, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.

В тему: В начале декабря 2021 года в Калифорнии мужчина, гуляя по берегу океана, наткнулся на весьма странное существо. Оказалось, что это была рыба-футбольный мяч, которая обитает на глубинах более одного километра.

В том же месяце двое друзей из Калифорнии сфотографировали рекордно большую рыбу-луну, катаясь на сапсерфах.