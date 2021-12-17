Одиозный «слуга народа» Тищенко утверждает, что он «генетически настроенный украинец»

Главное: Представитель «Слуги народа» Николай Тищенко уверен, что президент Украины Владимир Зеленский ест сало. Он назвал этот продукт пищевым индикатором украинства, а себя — «генетически настроенным украинцем».

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко поделился с журналистами о своем новогоднем столе. Как сообщает Цензор.НЕТ, он пообещал, что на нем обязательно будет сало.

«Я очень люблю сало. Больше всего мне нравится первый кусок. Сало на новогоднем столе будет стопроцентно. Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — сказал нардеп, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский также употребляет этот продукт.