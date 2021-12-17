Во время противостояния с полицией у стен ВРУ пострадала женщина и полицейский автомобиль

Главное: В результате столкновений у стен Верховной Рады пострадала участница митинга против повсеместного внедрения кассовых аппаратов.

Детали: У здания Верховной Рады Украины произошли столкновения между группой митингующих, которые выступают против введения обязательных кассовых аппаратов для малых предпринимателей, и полицией. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, во время мероприятия некоторые его участники прибегли к противоправным действиям, начали блокировать подходы к парламенту и бросать пиротехнические средства.

В результате взрыва петарды была травмирована одна из участниц акции. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь на месте.

В полиции подчеркнули, что будут немедленно реагировать на любые правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

В Нацполиции также сообщили, что за нарушение правопорядка в отдел доставлены два человека. С ними общаются следователи, и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка.

Отмечается, что во время столкновений поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.

Видео столкновений опубликовал на своей странице в Facebook журналист Ян Доброносов.

В тему: 1 декабря 2020 года после ряда протестных акций Верховная Рада Украины отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов.