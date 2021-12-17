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Видео-Новости > Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции

Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции

Александр Панько
17.12.21 14:37
469
Арахамия призвал коллег отдыхать на «нормальных народных курортах» в Египте и Турции

Главное: Лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия посоветовал своим коллегам отдохнуть этой зимой на «народных курортах» в Турции и Египте, а не на Мальдивах.

Детали: Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия порекомендовал своим коллегам по партии отдохнуть на рождественские каникулы на «нормальных народных курортах». Как видно на видео, которое опубликовано на канале PavlovskyNews в Telegram, в числе таковых он назвал Египет и Турцию.

При этом он уточнил, что не считает Буковель народным курортом из-за высоких цен.

В тему: 6 октября 2021 года глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в офшорах и признался, что один из них записан на его жену.

Тэги: курорт, Турция, Египет, Буковель, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, Давид Арахамия

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