Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС

Главное: Экипаж МКС сыграл в бадминтон. Появилось забавное видео из космоса.

Детали: На МКС прошла игра в бадминтон. Опубликовано забавное видео.

Как стало известно, мероприятие посвятили популяризации активного образа жизни.

В бадминтон сыграли астронавты экипажа и участники полета из Японии (туристы) – Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано.

Примечательно, что сейчас в Испании проходит чемпионат мира по данному виду спорта.

Как завершился космический поединок и кто стал в итоге победителем – неизвестно.

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