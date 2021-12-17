Космический бадминтон: появилось забавное видео с МКС

Главное: Экипаж МКС сыграл в бадминтон. Появилось забавное видео из космоса.
Детали: На МКС прошла игра в бадминтон. Опубликовано забавное видео.
Как стало известно, мероприятие посвятили популяризации активного образа жизни.
В бадминтон сыграли астронавты экипажа и участники полета из Японии (туристы) – Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано.
Примечательно, что сейчас в Испании проходит чемпионат мира по данному виду спорта.
Как завершился космический поединок и кто стал в итоге победителем – неизвестно.
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