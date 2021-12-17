Жертвами грузовиков на окраине Киева стали два человека

Главное: В Киеве произошло ДТП с грузовиками. Погибли два человека.

Детали: Вечером четверга, 16 декабря, на окраине Киева произошло смертельное ДТП. Трагический инцидент случился на Брест-Литовском шоссе.

Как стало известно, тут два грузовика Renault Master насмерть сбили двух мужчин – те перебегали дорогу в неположенном для этого месте. Они скончались на месте.

Произошло это в ста метрах от пешеходного перехода.

Известно, что машины выезжали из города в сторону Ужгорода.

В тему: На окраине Киева произошло масштабное ДТП.