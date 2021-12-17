В кулуарах ВРУ после сравнения с общественным туалетом зазвучала живая симфоническая музыка

Главное: Утром 17 декабря в кулуарах Верховной Рады зазвучала симфоническая музыка. Оркестр Kyiv Symphony Orchestra, по случаю последнего пленарного дня года, сыграл «Щедрика» и Вторую симфонию Максима Березовского.

Детали: Сегодня, в последний пленарный день этого года, в кулуарах Верховной Рады Украины сыграл Kyiv Symphony Orchestra. Как сообщает LB.ua, музыканты исполнили два произведения — «Щедрик» в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского.

Видео выступления опубликовал канал LBTV в YouTube:

Справка: Kyiv Symphony Orchestra — украинский государственный коллектив с сорокалетней историей. Главный дирижер — Луиджи Гаджеро.

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