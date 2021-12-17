«Вечерний квартал» высмеял Зеленского в его присутствии

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и главой своего Офиса Андреем Ермаком пришел на запись новогоднего «Вечернего квартала». В некоторых номерах актеры пародировали и самого Зеленского.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки новогоднего выпуска «Вечернего квартала». Как сообщает канал «КП в Украине» в Telegram, концерт прошел во Дворце «Украина» вечером 16 декабря.

Вместе с президентом в первом ряду сидели первая леди Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зрителям объявили, что в зале сидит президент и началили выступление с номера о нем.

Как отмечает Цензор.НЕТ, зрителей пропускали на концерт как обычно, без каких-либо дополнительных мер безопасности.

На концерте выступали Монатик, София Ротару и Тина Кароль. Это был второй съемочный день.

Издание также опубликовало некоторые шутки «Квартала» о президенте:

Юрий Великий голосом Зеленского: «Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно такого количества людей без плакатов я не видел».

Юрий Ткач: «Интересно, если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?»

Елена Кравец: «Значит, Монатику ты заслуженного артиста дал, даже дал Потапу, а нам нет. Может, это какая-то старая обида?»

Голосом Зеленского: «А что если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?»

В тему: В ноябре 2021 года коллега главы государства по студии «Квартал 95» Юрий Великий рассказал, что Владимир Зеленский очень ранимый и болезненно реагирует на критику и высмеивание.