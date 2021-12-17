Появилось видео смертельного пожара в Японии, жертвами которого стали десятки людей

Главное: В Осаке произошел большой пожар. Погибли десятки людей.

Детали: В японской Осаке произошло огненное ЧП. Тут горело восьмиэтажное здание.

По данным спасателей, жертвами пожара стали не менее девятнадцати человек. Немало людей пострадали и находятся в реанимации.

Известно, что пламя вспыхнуло на четвертом этаже в доме, который располагается в торговом квартале в центре города. Тут находилась клиника терапевтической и психологической помощи.

Пожар уже потушен.

Сейчас полиция ведет расследование ЧП по подозрению в поджоге.

Очевидцы говорят, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у пожилого мужчины.

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