Главный украинский разведчик живет под одной крышей с Гогилашвили в доме столичного «обнальщика»

Главное: Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов проживает в одном доме с уволенным на днях бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили. По данным СМИ, этот дом принадлежит Вячеславу Стрелковскому, которого называют «организатором конвертцентров».

Детали: Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что на данный момент временно проживает в одном доме с одиозным бывшим заместителем главы МВД Александром Гогилашвили. Как сообщает Bihus.info, он объяснил это ремонтом в своей квартире.

«Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили — мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него», — рассказал разведчик, отметив, что этот дом официально арендует супруга Гогилашвили и помощница президента Мария Левченко.

При этом он подтвердил, что знает о том, что владельцем этого дома является жена Вячеслава Стрелковского, которого СМИ называют «организатором конвертцентров».

«Мне известен этот человек, публично, честно говоря, я не очень помню, в чем его обвиняли. Однако этого человека связывают с незаконным оборотом налички. Обнал», — заявил Буданов журналистам.

В тему: 13 декабря 2021 года Кабмин уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили. Это произошло после того, как в Сети появилось видео того, как Гогилашвили 11 декабря на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил в грубой форме отказывается предъявлять правоохранителям документы для проверки.

По данным Центра журналистских расследований, у него есть паспорт гражданина РФ и действующий индивидуальный налоговый номер РФ.