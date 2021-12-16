«Ржешь, как дурачок»: глава Николаевской ОГА оригинально ответил на критику местного активиста

Главное: Николаевский губернатор Виталий Ким обозвал местного активиста, усомнившегося в результатах его работы, «дурачком», и запретил приходить к нему на прием.

Детали: Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в ходе публичного отчета о проделанной за год работе агрессивно отреагировал на вопрос местного активиста Дмитрия Рябченко. Как сообщают «НикВести», в ответ на замечание о беспредметности подобных отчетов, губернатор назвал его «дурачком».

«Дима, Дима Рябченко, не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму. Ты ржешь, как дурачок», — вдруг сказал Ким в самом конце мероприятия, уже уходя со сцены.

В тему: 14 июля 2016 года депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока», экс-судья Конституционного суда Василий Нимченко назвал фотографа гражданского движения «Честно» Анну Грабарскую «дурой».