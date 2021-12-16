Тимошенко сыграла соло на барабанах и призвала «делать заказы на новогодние вечеринки»

Главное: Народный депутат Украины Юлия Тимошенко сыграла на барабанах и опубликовала в соцсетях соответствующее видео с шуточной подписью.

Детали: Бывший премьер-министр Украины, народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала видео, как играет на барабанах. Кадры с хаотичными ударами по инструментам на своей странице в Facebook она подписала объявлением о подготовке к выступлениям на новогодних корпоративах.

В тему: В начале 2021 года Юлия Тимошенко в очередной раз сменила имидж.