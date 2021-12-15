Эпичное падение новогодней елки на Житомирщине попало на видео

Главное: В Романове Житомирской области елка, которую срезали до Нового года во время установки, поломалась пополам и упала вместе с находившимся на верхушке мужчиной.

Детали: В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, переломилась пополам во время установки. Как сообщает «Твой Романов», дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания.

Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах и оставили без интернета несколько населенных пунктов.

Когда елку начали устанавливать, дерево переломилось пополам и верхушка упала вниз.

«Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб», — рассказал арборист Александр Выговский.

Сейчас в поссовете решают, где найти замену. Открытие новогодней елки запланировано традиционно на 19 декабря.

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