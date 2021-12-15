Появилось забавное видео, как в харьковском метро спасали кошку

Главное: В Харькове спасли кошку. Она прыгнула на рельсы метро.

Детали: В харьковском метро спасли кошку. Животное прыгнуло на рельсы на станции «Армейская».

Видео публикуют местные СМИ.

Ее заметили люди – произошло это около семи часов утра.

По словам зоозащитников, сперва сотрудники метрополитена отказались отключать напряжение, а дежурившие копы не реагировали на обращения.

Наконец один из полицейских предложил соединить сачок и швабру, куда насыпали корм – животное угодило в ловушку и было спасено.

Кошку назвали Тиной.

Отмечается, что ей около 4,5 месяцев.

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