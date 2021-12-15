Зеленский – неудачная пародия на Путина, – Богдан

Главное: Экс-глава офиса Зеленского Богдан назвал его поведение неудачной пародией на молодого Владимира Путина.

Детали: Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что президент Владимир Зеленский очень хочет быть похожим на «молодого Путина». В интервью «Гордону» он выразил убеждение, что это у главы государства не получается.

«Он очень хочет быть похожим на него. Но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — заявил Богдан, отвечая на вопрос журналиста, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого Путина».

При этом в соцсетях появилось видео, на котором Зеленский слово в слово повторяет фразу из выступления Путина.

В тему: В том же интервью экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал понять, что познакомился с Владимиром Зеленским в приемной у Игоря Коломойского. При этом он не назвал имени олигарха напрямую.