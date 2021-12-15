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Видео-Новости > Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге

Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге

Агата Кловская
15.12.21 11:52
353
Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге

Главное: В Гонконге горит небоскреб. Заблокированы сотни людей.

Детали: В Гонконге произошло громкое ЧП. В Козуэй Бэй загорелся небоскреб – 38-этажное здание Всемирного торгового центра.

Спасатели говорят, что внутри оказались заблокированными около 350 людей. Многие из них укрылись от огня на крыше здания.

Госпитализированы 14 человек.

Эвакуация уже завершилась. Всего из здания вывели 1269 человек.

Уже известно, что пламя появилось в электрощитовой на нижнем этаже, после чего быстро распространился на строительные леса и поднялось вверх.

Информируется, что ликвидация огня осложняется из-за проводившихся в здании ремонтных работ.

 

При этом магазины на третьем этаже небоскреба были закрыты, некоторые эскалаторы работали только в одном направлении.

В тему: Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей.

Тэги: пожар, мир, небоскреб, Гонконг

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