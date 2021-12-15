Уроженец Луганщины устроил стрельбу по коммунальщикам под Киевом

Главное: Полицейские провели в Вишневом под Киевом спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника. По данным правоохранителей, он открыл огонь по коммунальщикам, работавшим во дворе многоэтажного дома.

Детали: В полдень 14 декабря неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки в Вишневом. Как сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, в ходе спецоперации был проведен штурм квартиры.

Бойцы спецподразделения КОРД выломали дверь. Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой находился стрелок

По предварительным данным, мужчина стрелял по работникам коммунального предприятия, приехавшим выполнять работы возле его дома.

Стрелком оказался 37-летний уроженец Луганщины.

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