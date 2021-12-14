Украинцы нашли оригинальный способ обойти запрет на использование полиэтиленовых пакетов

Главное: Украинцы научились обходить вступивший в силу запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Для этого они используют полиэтиленовые перчатки, бесплатно развешанные в овощных отделениях.

Детали: В социальных сетях распространяются фотографии, на которых граждане Украины решают проблему отсутствия бесплатных пластиковых пакетов для фасовки овощей и фруктов. Как сообщает канал Страна.ua в Telegram, вместо них люди начали использовать полиэтиленовые перчатки, которые по-прежнему находятся в свободном доступе в продуктовых магазинах.

В частности, в них покупатели стали складывать красный перец чили, помидоры и картофель.

В тему: 1 июня 2021 года Верховная Рада Украины запретила использование пластиковых пакетов. Как говорится в пояснительной записке, основной целью проекта является определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что позволит украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировой производственной цепи.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.

С 10 декабря запрет вступил в силу.