В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался

Главное: Национальная полиция Украины задержала 45-летнего мужчину по подозрению в подготовке убийства депутата Днепропетровского областного совета. Свою жертву он хотел убить из автомата на дистанционном управлении.

Детали: В четверг, 8 декабря, в городе Днепре перед офисом депутата на проспекте Дмитрия Яворницкого взорвался автомобиль. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетросвкой области, когда машину погасили, полицейские обнаружили внутри автомат Калашникова, приспособленный для совершения стрельбы с дистанционным приведением в действие.

По данным следствия, это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов.

В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм - из автомата было произведено не менее трех выстрелов, после чего автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.

10 декабря полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, "у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства".

В ходе следственных действий у него обнаружили пистолет, почти 100 патронов калибра 5.45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Подозреваемому сообщено подозрение по статье о подготовке к совершению умышленного убийства.

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