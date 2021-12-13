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Видео-Новости > Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ

Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ

Александр Панько
13.12.21 12:26
103
Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ

Главное: Кабмин уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили после скандала, который он устроил на блокпосту в Краматорске. Соответствующее требование выдвинул президент Владимир Зеленский, несмотря на то, что жена правоохранителя является его личной помощницей.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, это произошло после того, как в Сети появилось видео того, как Гогилашвили 11 декабря на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил в грубой форме отказывается предъявлять правоохранителям документы для проверки.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить чиновника. «Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал он на своем канале в Telegram.

При этом он подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства, в частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется.

Справка: По данным из открытых источников, Александр Гогилавшвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. Длительное время работал в России. В частности, являлся помощником депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Николая Валуева. По данным Центра журналистских расследований, у него есть паспорт гражданина РФ и действующий индивидуальный налоговый номер РФ.

Жена Гогилашвили, Мария Левченко, является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство внутренних дел Украины, СМИ, скандал, политика, увольнение, Владимир Зеленский, новости Украины, Александр Гогилашвили

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