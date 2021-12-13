В Сети появились фото и видео с места взрыва в серпуховском монастыре

Главное: Количество пострадавших от взрыва в Серпуховском женском монастыре выросло до 12. СМИ опубликовали фото и видео, снятое незадолго до и сразу после взрыва.

Детали: Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове выросло до 12. Как сообщает Lenta.ru, все пострадавшие — подростки.

В тяжелом состоянии госпитализирован 15-летний ученик.

Между тем, в Сети появилось видео, снятое накануне взрыва в женском монастыре в Серпухове. На кадрах, опубликованных каналом «112» в Telegram, видно, как молодой россиянин Владислав Струженков с рюкзаком заходит на территорию монастыря и направляется ко входу в учебное заведение. При этом в рюкзаке могло находиться самодельное взрывное устройство.

На улице также видны другие ученики, также направляющиеся ко входу в здание.

Фотографию, снятую после взрыва, публикует РЕН-ТВ. На ней можно видеть пятна крови у входа и оторванную конечность.

В тему: Утром 13 декабря 2021 года на территории Владычнего женского монастыря в российском Серпухове прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».