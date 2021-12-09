Назван главный цвет следующего года

Главное: Главным цветом 2022-го года будет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. Об этом заявили эксперты из Института цвета Pantone.

Детали: Эксперты из Института цвета Pantone (США) выбрали главный цвет 2022-го года, который, по их мнению, будет определять главные тенденции в разных отраслях. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона.

Информируется следующее: «Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность».

Данный цвет будет отражать происходящее в глобальной культуре, выражая то, что ищут люди.

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