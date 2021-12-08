Милевский прокомментировал свое задержание в киевском ресторане

Главное: Экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ситуацию со своим задержанием в столичном ресторане. По его словам, он был не в курсе того, что это постановка.

Детали: 36-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что видео с его «задержанием СБУ» было постановочным. Но сам Артем якобы не знал, что происходящее — пранк, и принял все за чистую монету.



«По-моему, стойко держался», — написал Артем в Instagram.



«Я же не знал, что это — пранк, и переживал все в реальности», — добавил Милевский в описании ролика на своем канале.

В тему: В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского.

История с задержанием Милевского в киевском ресторане получила неожиданное продолжение.