Избран новый канцлер Германии

Главное: В Германии избрали нового канцлера. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

Детали: Член Социал-демократической партии Германии 63-летний Олаф Шольц избран канцлером страны. Голосование прошло в Бундестаге.

Его выбирали тайным голосованием без прений.

Олаф Шольц получил 395 голосов при необходимых 369 из 736 депутатов.

Справка : Политик присоединился к СДПГ в 1975 году. Был министров труда и общественных дел (2007-2009), бургомистром Гамбурга (2011-2018). С 2018 года являлся вице-канцлером и министром финансов.

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