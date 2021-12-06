Появилось видео пожара в реабилитационном центре Харькова

Главное: В Харькове горел реабилитационный центр. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Минувшей ночью в Харькове горел реабилитационный центр по улице Аэродромная, 7а. Это двухэтажное жилое здание.
Пламя охватило площадь в двести квадратных метров – вспыхнули деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната.
Информируется, что до прибытия спасателей тринадцать пациентов и один работник заведения самостоятельно покинули дом.
На тушение пожара ушло около трех часов.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас выясняются причины инцидента.
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