Американские инженеры создали робота-попугая

Главное: Американские ученые создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. При конструировании робота они вдохновлялись способностями животных, в частности, птиц.

Детали: Инженеры из Стэнфордского университета создали робота под названием робот SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper), который состоит из квадрокоптера и специальных лап, напечатанных на 3D-принтере. Как сообщает Lenta.ru, у каждой лапы есть собственный аналог мышц и сухожилий, а также автономный двигатель.

Такой механизм позволяет поглощать энергию при посадке и захвате находящихся на земле предметов.

В своей разработке ученые отталкивались от лап птиц, в частности, попугаев и сапсанов, с помощью которых они могут хватать и переносить различные предметы, держаться за ветки и отталкиваться от объектов при начале полета.

«После миллионов лет эволюции они делают взлет и посадку такими легкими — даже несмотря на огромное количество различных деревьев в лесу», — рассказал доктор философии Уильям Родерик, подчеркнув, что, на самом деле, почти все движения мелких птиц стереотипны, то есть состоят из многочисленно повторяющихся действий.

Предполагается, что SNAG можно будет использовать при изучении дикой природы и наблюдениями за птицами. Также дрон можно будет применять при поисково-спасательных операциях.

В тему: В середине 2020 года американская компания Boston Dynamics выпустила в продажу роботов-собак Spot. Новинка компании стоит $74,5 тыс. Создатели модели заявляют, что сделали ее «для компаний, которые интересуются тем, каким образом мобильные роботы можно приспособить к решению разных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений».

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