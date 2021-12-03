Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега

Главное: В Москве подрались дворники. Они не поделили снег.
Детали: Курьезный инцидент произошел в Москве. В российской столице, не поделив снег, подрались дворники.
Правоохранители задержали одиннадцать человек. Они были сотрудниками ГБУ «Жилищник» в центре Москвы.
Побоище было очень жестоким. В бою использовали лопаты.
Сами дворники говорят, что драка случилась из-за того, что коммунальщики, выходцы из Узбекистана, скидывали снег на дорогу, очищенную ими.
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