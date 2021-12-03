Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве

Главное: В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Названы сроки.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал подорожание проезда в общественном транспорте. Он рассказал, какими могут быть тарифы.

Градоначальника цитирует телеканал «Киев».

Чиновник поведал: «Для киевлян рассматривается цена двенадцать гривен, если покупать с использованием «Карты киевлянина».

Для жителей Киевской области хотят установить цену в четырнадцать гривен за поездку, а для других приезжих – в двадцать гривен.

Виталий Кличко отметил, что решение о повышении тарифа будет приниматься только после обсуждений, презентаций и обоснования.

Он пообещал: «До конца отопительного сезона повышение цены на проезд не будет происходить».

Также мэр города сказал, что сохранится право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

В тему: В сети высмеивают Кличко и Поворозника из-за подорожания проезда.