Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения

Главное: Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл. Он обвинил ее в хитрости.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал супругу британского принца Гарри Меган Маркл. Политик объяснил свое отношение к ней в эфире британского телеканала GB News.

Экс-глава государства признался: «Я не ее фанат. И не был им с самого начала».

Он сказал: «Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное делать это по отношению к королеве».

Дональд Трамп считает: «Принца Гарри ужасно используют, это портит его отношения с семьей и делает больно королеве, а сам герцог Сассекский когда-нибудь пожалеет об этом».

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