Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам

Главное: Президент Владимир Зеленский пообещал, что уже с нового года средняя зарплата врача достигнет 24 тыс. гривен.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей. Как сообщает Цензор.НЕТ, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде он напомнил, что с 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляет 6500 гривен.

«Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С 1 января она будет составлять минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в государстве Украины будет 24 тысячи гривен», — заявил глава государства.

«Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу. И не только тогда, когда нам это нужно. Уверен, что в следующем своем послании такие же слова я скажу о зарплате учителей», — заключил Зеленский.

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