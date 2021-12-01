Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция

Главное: Парламент заслушивает ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступает с трибуны Верховной Рады Украины с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, у здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции.

Прямую трансляцию ведет канал «Радио Свобода» в YouTube.

Кроме того, на площади Конституции во ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.

В тему: 26 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова.

По словам первого вице-спикера Александра Корниенко, на 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.