Крупный город под Киевом остался без воды и света

Главное: Из-за аварии на электрической подстанции в Вышгороде произошел коммунальный коллапс. В городе отсутствует свет и вода.

Детали: Вышгород Киевской области утром 24 ноября остался без водоснабжения, часть кварталов обесточена. Причина — коммунальная авария в городе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авария произошла на электрической подстанции.

Родителей просят оставить сегодня детей дома и не вести их в школы.

Отмечается, что на прошлой неделе в Вышгороде были проблемы с газом.

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