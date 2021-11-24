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Видео-Новости > Крупный город под Киевом остался без воды и света

Крупный город под Киевом остался без воды и света

Агата Кловская
24.11.21 12:45
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Крупный город под Киевом остался без воды и света

Главное: Из-за аварии на электрической подстанции в Вышгороде произошел коммунальный коллапс. В городе отсутствует свет и вода.

Детали: Вышгород Киевской области утром 24 ноября остался без водоснабжения, часть кварталов обесточена. Причина — коммунальная авария в городе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авария произошла на электрической подстанции.

Родителей просят оставить сегодня детей дома и не вести их в школы.

Отмечается, что на прошлой неделе в Вышгороде были проблемы с газом.

 

В тему: Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве.

Тэги: Киев, общество, авария, вода, Киевская область, свет, Вышгород

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