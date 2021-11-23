На Волыни учительница избила девятиклассника

Главное: В селе Цмины Волынской области в школе произошел неприятный инцидент. На видео, которое попало в Сеть, видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу.

Детали: В Волынской области учительница применила силу к ученику. Об этом сообщает издание Конкурент.

Инцидент произошел в селе Цмины Камень-Каширского района. Отмечается, что это уже не первый такой случай с участием этого педагога.

На видео видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу. Кроме того, в это время в кабинете присутствует еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.

По словам директора школы Людмилы Лавринюк, были вызваны родители, ученики и учительница.

«Учительница уже извинилась. Там провокационная ситуация случилась, и мы это расследуем», — сообщила директор.

Отмечается, что конфликт произошел между учеником 9 класса и учительницей физики Валентиной Мельник. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.

Правоохранители расследуют данный инцидент.

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