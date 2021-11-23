Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей

Главное: В Болгарии разбился туристический автобус. Погибли десятки людей.
Детали: Минувшей ночью на западе Болгарии произошла трагедия. Тут на автодороге Стума разбился туристический автобус из Северной Македонии, который ехал в Турцию.
Жертвами аварии стали не менее 45 людей, в том числе – двенадцать детей.
Спасти удалось лишь семерых пассажиров – пятерых мужчин и двух женщин. Их госпитализировали в одну из больниц Софии.
Спасатели говорят, что в салоне автобуса произошел пожар – пламя быстро охватило всю машину.
Сейчас выясняются причины произошедшего.
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