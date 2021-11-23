Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы

У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы

Александр Панько
23.11.21 09:27
575
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы

Главное: По словам Елизаветы Ясько, продолжительная голодовка подорвала здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызвав повреждение мозга и внутренних органов. При этом, по ее словам, Саакашвили «держится и продолжает быть в боевом духе».

Детали: У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за продолжительной голодовки поврежден мозг и внутренние органы. Об этом заявила его девушка Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в понедельник, 22 ноября.

«Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться», — сказала Ясько.

В то же время, по словам Ясько, морально Саакашвили «держится и продолжает быть в боевом духе».

 

В тему: Медработники, посетившие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, нашли у него серьезное заболевание мозга, из-за которого политик может впасть в кому и умереть.

Тэги: Михаил Саакашвили, здоровье, мозг, Грузия, внутренние органы

Комментарии

Статьи

23.11.21 09:21

Американская «топливная свинья». Когда ждать аварию на Хмельницкой, Южно-Украинской или Запорожской АЭС?

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам
22.11.21 18:55

Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам

Автор: Александра Кудрявцева

Выбор редакции
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.11.21 10:15

Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
23.11.21 09:52

Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших
23.11.21 09:11

Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах
23.11.21 08:20

Последние выходные осени в Украине будут мрачными
23.11.21 05:07

Международный день акварели: какой праздник отмечается 23 ноября 2021 года
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 20:46

В Полтаве прохожие нашли под мостом мертвецки пьяную школьницу
22.11.21 19:25

Американцы создали газ-невидимку
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
22.11.21 17:55

Сегодня состоится премьера фильма с участием духовенства УПЦ о том, почему украинцы стремительно вымирают
23.11.21 09:52

Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших
23.11.21 09:11

Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
22.11.21 16:46

Названы самые частые причины смерти в Украине. COVID-19 - даже не в тройке лидеров
22.11.21 14:55

Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
22.11.21 14:48

В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
22.11.21 13:37

В Украине изменят правила «желтой» зоны карантина
22.11.21 12:22

Две области Украины выходят из «красной» зоны
22.11.21 10:15

Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
22.11.21 09:27

В Минздраве рассказали, сколько детей в Украине вакцинировались от коронавируса
17.11.21 09:33

Зеленского заметили за кружкой пива в одном из киевских пабов
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
18.11.21 19:02

Главные новости за 18 ноября 2021 года
18.11.21 16:38

Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса
19.11.21 11:03

Названо имя человека, который первым заболел COVID-19
16.11.21 13:17

Стало известно о неожиданной пользе горчицы
16.11.21 19:00

Главные новости за 16 ноября 2021 года
16.11.21 20:03

С нового года цены на общественный транспорт в Киеве превысят самые смелые прогнозы
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
17.11.21 11:47

Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года
Фото и Видео
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
8-летняя девочка из США стала национальной героиней из-за многократного отказа носить маску
8-летняя девочка из США стала национальной героиней из-за многократного отказа носить маску
Зеленского сегодня встретили криками «Позор!»
Зеленского сегодня встретили криками «Позор!»
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.