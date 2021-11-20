Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал

Главное: Во Львове случилось жуткое ДТП — водитель маршрутки сбил двух женщин и скрылся.

Детали: 20 ноября утром водитель маршрутки во Львове сбил двух женщин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

Труп одной из них водитель протащил под своими колёсами и скрылся с места аварии. Вторую женщину с травмами госпитализировали медики.

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