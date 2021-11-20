В США трассу засыпало долларами

Главное: В США деньги инкассаторов рассыпались прямо на трассу. Правоохранители арестовали тех, кто пытался их собирать.

Детали: В США из инкассаторской машины на трассу выпали деньги. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

Доллары разлетелись на десятки метров. Автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части.

Правоохранители арестовали на месте происшествия двух граждан. А тех, кто успел скрыться с деньгами предупредили об уголовной ответственности и попросили по хорошему вернуть украденное.

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