Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В США трассу засыпало долларами

В США трассу засыпало долларами

Агата Кловская
20.11.21 18:02
548
В США трассу засыпало долларами

Главное: В США деньги инкассаторов рассыпались прямо на трассу. Правоохранители арестовали тех, кто пытался их собирать.

Детали: В США из инкассаторской машины на трассу выпали деньги. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

Доллары разлетелись на десятки метров. Автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части.

Правоохранители арестовали на месте происшествия двух граждан. А тех, кто успел скрыться с деньгами предупредили об уголовной ответственности и попросили по хорошему вернуть украденное.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».

Тэги: США, доллар, курьезы

Комментарии

Статьи

19.11.21 09:19

Послевоенные приключения «штурмгевера»

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Миллиардные схемы. Экс-министр экономики Алексей Любченко мог помогать водочной королеве Русалиной
20.11.21 11:21

Миллиардные схемы. Экс-министр экономики Алексей Любченко мог помогать водочной королеве Русалиной

Автор: «Вести»

Выбор редакции
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.11.21 18:30

Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
20.11.21 17:35

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Львовщине
20.11.21 16:35

На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки
20.11.21 16:30

Стало известно, как Патриарх Кирилл празднует 75-летие
20.11.21 16:00

Патриарх Кирилл рассказал о причинах раскола Православной Церкви в Украине
20.11.21 13:49

Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя
20.11.21 13:10

В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии
20.11.21 11:55

Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак
20.11.21 11:39

Британский ученый обнаружил в Солнечной системе след загадочной Планеты Х
20.11.21 11:30

На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию священномученика Михаила Подъельского
20.11.21 09:36

В Минздраве назвали область, которая может первой покинуть «красную» зону карантина
20.11.21 08:59

Роттердам взбунтовался против карантина: полиция стреляет, протестующие жгут авто
19.11.21 22:22

Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский
19.11.21 20:48

В Европе первая страна вводит обязательную вакцинацию от коронавируса
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
19.11.21 15:31

У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга
19.11.21 13:59

Самое длинное за полтысячи лет лунное затмение сняли на видео
19.11.21 12:58

Украина прошла пик заболеваемости ковидом. На очереди следующий
19.11.21 11:53

Meta Цукерберга показала VR-перчатки для своей виртуальной вселенной
19.11.21 09:58

В Украине пошел первый снег: появились красивые кадры
14.11.21 17:11

Жена застрелившегося мэра Кривого Рога записала видео с прозрачным намеком
15.11.21 19:00

Главные новости за 15 ноября 2021 года
17.11.21 09:33

Зеленского заметили за кружкой пива в одном из киевских пабов
16.11.21 13:17

Стало известно о неожиданной пользе горчицы
15.11.21 05:24

«Мусорный день»: какой праздник отмечается 15 ноября 2021 года
19.11.21 11:03

Названо имя человека, который первым заболел COVID-19
15.11.21 16:29

На Волыни парень пожаловался полицейским, что у него не подтягиваются в «Дию» поддельные права
18.11.21 16:38

Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса
15.11.21 12:06

Названо неожиданное последствие карантина для рынка подержанных автомобилей
16.11.21 19:00

Главные новости за 16 ноября 2021 года
Фото и Видео
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
Водитель львовской маршрутки протащил под колёсами женщину и сбежал
В США трассу засыпало долларами
В США трассу засыпало долларами
Роттердам взбунтовался против карантина: полиция стреляет, протестующие жгут авто
Роттердам взбунтовался против карантина: полиция стреляет, протестующие жгут авто
Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский
Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский
Экс-сотрудник Pfizer раскритиковал коронавирусные манипуляции
Экс-сотрудник Pfizer раскритиковал коронавирусные манипуляции
Обряд экзорцизма возле Офиса Зеленского: сегодня маги «изгоняли» оттуда нечисть
Обряд экзорцизма возле Офиса Зеленского: сегодня маги «изгоняли» оттуда нечисть
Очевидцы на Алтае сняли необычный «Дух шамана». Говорят, такие явления бывают перед большими мировыми потрясениями
Очевидцы на Алтае сняли необычный «Дух шамана». Говорят, такие явления бывают перед большими мировыми потрясениями
Самое длинное за полтысячи лет лунное затмение сняли на видео
Самое длинное за полтысячи лет лунное затмение сняли на видео
Полиция за несколько часов раскрыла дело о печерском расчленителе
Полиция за несколько часов раскрыла дело о печерском расчленителе
В Сумской области произошло масштабное снежное ДТП
В Сумской области произошло масштабное снежное ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.