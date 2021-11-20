Амстердам взбунтовался против карантина: полиция стреляет, протестующие жгут авто

Главное: В Амстердаме протестуют против карантина. В Вене тоже ожидаются протесты.

Детали: Массовые протесты против ужесточения карантина прошли в Амстердаме. Полиция стреляла, а протестующие жгли полицейские авто.Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Сегодня, 20. ноября, ожидаются массовые протесты в Вене: Австрия с понедельника вводит общенациональный локдаун.

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